Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:25

Минобороны России раскрыло европейские адреса производителей дронов для ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по России, расположены в городах восьми европейских стран, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу, следует из данных Минобороны России. Военное ведомство обнародовало полный список предприятий, где производят беспилотники.

Речь идет о компаниях «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании, «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии, «Корт» в Дании и Литве, «Терминал аутономи» в Латвии, «Дестинус» в Нидерландах, ГП «Антонов» и «Укрспецсистемз» в Польше, «Девиро» в Чехии. Эти предприятия выпускают беспилотники FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава».

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что производство дронов в европейских странах направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Украиной для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.

Власть
Минобороны РФ
Европа
дроны
производство
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.