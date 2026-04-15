Филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по России, расположены в городах восьми европейских стран, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу, следует из данных Минобороны России. Военное ведомство обнародовало полный список предприятий, где производят беспилотники.

Речь идет о компаниях «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании, «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии, «Корт» в Дании и Литве, «Терминал аутономи» в Латвии, «Дестинус» в Нидерландах, ГП «Антонов» и «Укрспецсистемз» в Польше, «Девиро» в Чехии. Эти предприятия выпускают беспилотники FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава».

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что производство дронов в европейских странах направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Украиной для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.