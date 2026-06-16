Распространение порно, изнасилование, романы: как живет Диана Шурыгина

Telegram-канал Mash сообщил, что героиню шоу «Пусть говорят» Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии. Что об этом известно, чем прославилась блогер, чем она занимается сейчас?

Как прославилась Шурыгина

В 2016 году шокирующая история изнасилования уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной ее знакомым Сергеем Семеновым потрясла всю Россию. Дело привлекло внимание общественности, после того как девушка стала участницей программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Он зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала Шурыгина в программе.

После череды разбирательств молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позднее приговор был обжалован — срок сократили до трех лет, а затем мужчина вышел по УДО. Как писали СМИ, сейчас Семенов счастлив в браке и занимается правозащитной деятельностью.

Правда ли, что Шурыгину обвиняют в распространении порно

По данным Telegram-канала Mash, Шурыгиной грозит до шести лет колонии за распространение порнографии.

«В квартире блогерши недавно прошел обыск, а поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым телеграм-каналам. О том, что Шурыгина „села“, бывшему ухажеру — криптоинвестору Святославу Гусеву — сообщили 12 июня ее подруга и экс-тренер с Бали», — говорится в публикации.

Гусев уверен, что речь идет именно о тех видео. Канал попытался связаться с Дианой и ее матерью по телефону, но они не ответили на звонки.

В каких еще скандалах была замечена Шурыгина

В мае текущего года сообщалось, что Гусев подал заявление на Шурыгину за кражу. Он заявил, что подозревает бывшую возлюбленную в воровстве денег и дорогостоящей техники на сумму в 2,8 млн рублей.

В 2024 году Telegram-канал Baza писал, что Шурыгину задержали полицейские Москвы. По данным Baza, инцидент произошел в квартире на Долгоруковской улице.

«Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с известным предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгина была доставлена в отдел вместе с двумя знакомыми», — пишет Baza.

Также журналисты отмечают, что сам Гусев отказался комментировать произошедшее. По информации канала, несколько дней назад Гусев и Шурыгина записывали видео, в котором сообщили, что теперь будут работать вместе.

Позднее канал написал, что полиция не в первый раз выезжает в квартиру Гусева. По словам соседей, он заехал туда несколько месяцев назад, почти сразу жильцы дома «успели его возненавидеть».

«Еще в январе жители дома на Долгоруковской улице стали решать, что делать с „нехорошей квартирой“. Среди вариантов были „коллективное заявление в полицию“ и „совместная встреча у двери квартиры Гусева“. Жители дома рассказывают, что полицию вызывали уже несколько раз. Помогало это не особо», — уточняет канал.

По сведениям Baza, сначала Гусев объяснял шум новосельем, потом у вечеринок появился новый повод: его неразделенная любовь, которую ему приходится глушить весельем. В последний раз причину вечеринки с Шурыгиной Гусев соседям объяснять не стал.

Что известно о личной жизни Шурыгиной

В 2017 году Шурыгина вышла замуж за оператора Андрея Шлянина, но их брак оказался недолгим и вскоре завершился разводом.

По одной из версий, причиной разрыва стали слухи о супружеской неверности. В одной из программ на Первом канале Шурыгина рассказывала, что хотела покончить с собой из-за интрижек супруга на стороне, а летом 2018 года уже Шурыгину обвинили в измене телеоператору. Сама же девушка говорила, что причиной расторжения брака стало ее нежелание заводить детей.

Следующим избранником блогера оказался миллионер Денис Ребров. Роман продлился несколько лет, во время которых девушка не раз оказывалась в рехабе. В 2022 году пара рассталась.

В 2024 году у Шурыгиной начался роман со Святославом Гусевым. Зимой 2025 года пара объявила о помолвке и назначила свадьбу на 16 марта. Но за неделю до церемонии Гусев сообщил о расставании.

Чем сейчас занимается Шурыгина

По информации на июнь 2026 года, Шурыгина живет то в Москве, то на Бали.

Она занимается развитием лайфстайл-блога, путешествует и общается с подписчиками. В своих соцсетях она делится моментами из жизни, например, рассказывает о повседневных событиях и показывает кадры из путешествий.

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