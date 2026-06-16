Двухэтажный жилой дом вспыхнул в Ялте МЧС: два человека пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Ялте

В Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме, площадь которого достигла 560 квадратных метров, сообщила пресс-служба местного управления МЧС РФ. По предварительной информации, в результате возгорания пострадали два человека.

К тушению пожара были привлечены значительные силы: 50 человек личного состава и 17 единиц специализированной техники. В настоящее время причины возгорания устанавливаются сотрудниками экстренных служб. Огонь пожарными подразделениями локализован.

Информация о возможных разрушениях и других последствиях пожара пока не уточняется. На месте происшествия продолжают работу пожарные службы, которые завершают ликвидацию последствий возгорания.

Ранее сообщалось, что баня вспыхнула на территории поместья беглого украинского олигарха Сергея Курченко на Рублевке. Пожар произошел накануне вечером в коттеджном поселке Назарьево. По словам соседей, перед пожаром они слышали хлопок, после чего над участком поднялся густой дым. Предварительно, огонь не перекинулся на основной дом. Причины возгорания пока неизвестны. По словам местной жительницы, в момент происшествия Курченко находился в загородном доме в компании молодой девушки.