Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке Баня вспыхнула на территории поместья украинского олигарха Курченко на Рублевке

Баня вспыхнула на территории поместья беглого украинского олигарха Сергея Курченко на Рублевке, передает Telegram-канал «112». Пожар произошел накануне вечером в коттеджном поселке Назарьево.

По словам соседей, перед пожаром они слышали хлопок, после чего над участком поднялся густой дым. По предварительным данным, огонь не перекинулся на основной дом. Причины возгорания пока неизвестны. По словам местной жительницы, в момент происшествия Курченко находился в загородном доме в компании молодой девушки.

Ранее пресс-служба СУСК России по региону заявила, что число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре выросло до двух человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

До этого корпус детского оздоровительного лагеря «Чемпион» загорелся в Забайкалье. Была проведена эвакуация 71 человека, включая детей и взрослых. На момент прибытия пожарных из корпуса детского лагеря шел густой черный дым. К тушению привлекли 34 человека и 11 единиц техники.