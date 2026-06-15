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15 июня 2026 в 08:29

В Самаре выросло число погибших при пожаре в жилом доме

Число погибших при пожаре в жилом доме в Самаре увеличилось до двух человек

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Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре выросло до двух человек, заявила пресс-служба СУСК России по региону на платформе МАКС. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В результате пожара погибли два человека. Кроме того, в настоящее время пятеро человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадавших во время пожара, доставлены в медицинское учреждение, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 12 человек, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда в Самаре. Там произошел хлопок бытового газа. Возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров.

До этого стало известно, что не менее 19 больных собак погибли при пожаре в приюте в Тверской области. По мнению волонтеров, причиной трагедии был поджог. Огонь уничтожил пять вагончиков, где жили животные, подобранные с улицы для лечения. Три собаки смогли выжить.

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