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13 июня 2026 в 14:21

Детский лагерь загорелся в российском регионе

МЧС: из загоревшегося детского лагеря в Забайкалье эвакуировали более 70 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Корпус детского оздоровительного лагеря «Чемпион» загорелся в Забайкалье, сообщило ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Была проведена эвакуация 71 человека, включая детей и взрослых, при этом погибших и пострадавших нет.

До прибытия пожарных подразделений из здания был эвакуирован 71 человек: 63 ребенка и восемь взрослых. В результате пожара погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных из корпуса детского лагеря шел густой черный дым. К тушению привлекли 34 человека и 11 единиц техники. Идет проливка здания.

Ранее сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.

Забайкалье
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