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10 июня 2026 в 08:54

Три лесных пожара вспыхнули в ЯНАО

Огонь охватил более 30 гектаров леса в ЯНАО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники МЧС России продолжают тушение трех природных пожаров общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО в своем Telegram-канале. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

В округе действуют три природных пожара (Пуровский, Красноселькупский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 31,4 гектара, один пожар локализован на площади 8,9 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 38 человек, — рассказали в ведомстве.

Департамент заверил, что ситуация находится под контролем, при этом за прошедшие сутки спасатели смогли потушить еще 15 лесных пожаров. Всего же с начала текущего года в автономном округе было зарегистрировано 36 природных возгораний.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.

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