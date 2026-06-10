Три лесных пожара вспыхнули в ЯНАО Огонь охватил более 30 гектаров леса в ЯНАО

Сотрудники МЧС России продолжают тушение трех природных пожаров общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО в своем Telegram-канале. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

В округе действуют три природных пожара (Пуровский, Красноселькупский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 31,4 гектара, один пожар локализован на площади 8,9 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 38 человек, — рассказали в ведомстве.

Департамент заверил, что ситуация находится под контролем, при этом за прошедшие сутки спасатели смогли потушить еще 15 лесных пожаров. Всего же с начала текущего года в автономном округе было зарегистрировано 36 природных возгораний.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.