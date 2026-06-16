Мозг умер после бокала вина: что случилось с российской туристкой на Бали

Мозг умер после бокала вина: что случилось с российской туристкой на Бали

Россиянка впала в кому после возможного отравления метанолом на острове Бали в Индонезии. По последним данным, врачи диагностировали у нее смерть мозга. Женщине, прилетевшей на Бали 31 мая, стало плохо после употребления местного вина. Что известно о трагедии, есть ли шанс на спасение туристки, удастся ли установить и наказать виновных — в материале NEWS.ru.

Что случилось с российской туристкой на Бали

Россиянка Анна К. прилетела на Бали из Сочи со своим молодым человеком. После употребления купленного на острове вина состояние женщины резко ухудшилось: появились судороги и тошнота.

За несколько минут до приезда в больницу она потеряла сознание. Местные врачи настояли на срочной госпитализации. В клинике пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели экстренное лечение. Медики предположили, что женщина получила тяжелое отравление метанолом, после чего выполнили очистку крови.

«Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз „смерть мозга“», — говорится в сообщении Telegram-канала, где ведется сбор средств на лечение.

По информации СМИ, знакомые женщины пытались организовать ее санитарную эвакуацию в Россию. Семья россиянки решила провести дополнительные медицинские обследования, в том числе компьютерную томографию с контрастированием, чтобы исключить ошибки в диагнозе. Как сообщается, на лечение пациентки собрали около 1 млн рублей. При этом задолженность перед больницей увеличивается, так как туристическая страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем. За три дня нахождения Анны К. в клинике сумма долга достигла 2 млн рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее адвокат Константин Степанов в беседе с NEWS.ru порекомендовал российским туристкам, отправляющимся на отдых за границу, неукоснительно соблюдать правило «своей бутылки» и пользоваться тест-полосками для проверки напитков. Он пояснил, что за рубежом преступники часто используют «коктейли с закладками» для усыпления жертв, после чего обворовывают их или похищают личные данные.

Что пишут в туристических пабликах на Бали о «смерти мозга» россиянки

В русскоязычных пабликах, посвященных жизни на Бали, активно обсуждают произошедшую трагедию. Многие пользователи отмечают, что подобные истории на острове — отнюдь не редкость.

«Недавно там парень выпил точно такое же вино — пролежал в коме месяц и не очнулся», — пишет одна из участниц чата.

Другие комментаторы подчеркивают, что с женщиной произошла странная история.

«Вроде это вино, но по факту метанол в анализах не обнаружен — списали на то, что организм мог переработать. Но самое странное, что за столько дней нет анализа вина, прямо безумно странно это», — отмечает один из пользователей Сети.

Участники дискуссий утверждают, что местная полиция, как правило, весьма неохотно расследует подобные истории. По их словам, скорее всего, в Индонезии не проведут полноценную экспертизу и не возбудят уголовного дела.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли доказать, что россиянку отравили метанолом на Бали

Шансы доказать факт отравления метанолом и привлечь виновных к ответственности есть. Тем не менее они напрямую зависят от качества собранных медицинских доказательств, сохранности вещественных улик и эффективности взаимодействия с правоохранительными органами Индонезии, рассказал NEWS.ru адвокат Антон Лянгерт.

«Если к моменту, когда врачи определили смерть мозга, не были взяты и сохранены образцы крови и мочи для токсикологического анализа на метанол и муравьиную кислоту (его токсичный метаболит), то доказать метаноловое отравление будет в разы сложнее. Компьютерная томография — это косвенное подтверждение, а прямое — только токсикология», — пояснил собеседник.

По его словам, если женщине была диагностирована смерть мозга, то санитарная эвакуация обычно означает транспортировку тела (или пациента на аппаратах жизнеобеспечения, что, по сути, является поддержанием тела, но юридически по-разному трактуется в различных странах).

«Здесь есть критический риск для доказательной базы. Если тело будет вывезено в Россию без забора токсикологических проб в Индонезии, российские эксперты смогут провести анализ крови и тканей, но защита обвиняемого может поставить под сомнение цепочку хранения и достоверность исследований. С точки зрения следствия было бы гораздо правильнее, если бы родственники настояли на судебно-медицинской экспертизе на месте, с участием местных властей и при содействии российского консульства», — сказал Лянгерт.

Посольство Российской Федерации в Республике Индонезия в Джакарте Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Чем опасен метанол для человека

Метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов, рассказал NEWS.ru токсиколог Михаил Захаров. Он окисляется в организме человека значительно медленнее, чем этиловый спирт. В ходе этого процесса образуются различные ядовитые вещества, отметил эксперт.

«Дело в том, что метиловый спирт быстро всасывается в желудке и тонком кишечнике. Практически весь метанол метаболизируется в печени при помощи фермента алкогольдегидрогеназы, в результате чего образуются формальдегид и муравьиная кислота, обладающие высокой токсичностью. При этом метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия», — подчеркнул эксперт.

По его словам, токсическое действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.

«Буквально 5–10 мл метанола могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 мл — привести к смертельному исходу. При очень больших дозах отравление протекает в молниеносной форме, смерть наступает в течение двух-трех часов», — заключил Захаров.

Госпитализированная на Бали россиянка могла отравиться метанолом, подтвердил ранее нарколог Владимир Каторгин.

«В этом случае, к сожалению, прогноз плохой. Это некачественное вино, сделанное на некачественном алкоголе, или вообще какой‑то суррогат. Вопрос заключается в том, где его приобрели. В этой истории нужно разбираться. Выпивая любой алкоголь, надо быть аккуратным, причем где угодно — на Бали, в России или в Канаде», — сказал Каторгин.

Рабочие на винограднике в Индонезии Фото: Algi Febri Sugita/AFLO/Global Look Press

Можно ли наказать виновных в отравлении туристки РФ на Бали

Такая практика существует и есть прецеденты с реальными тюремными сроками, сказал Лянгерт. Он сообщил, что отравления метанолом на Бали — давняя проблема, связанная с кустарным производством алкоголя арак, в который недобросовестные дельцы добавляют метиловый спирт для крепости.

«Например, гражданин Австралии умер на острове [Бали] после употребления коктейля с метанолом. Полиция задержала производителя суррогатного алкоголя, и его судили по индонезийским законам. Было доказано, что напиток содержал смертельную дозу метанола. Ключевыми доказательствами стали изъятие канистр на месте производства, показания свидетелей, а также результаты токсикологической экспертизы погибшего», — пояснил Лянгерт.

Он напомнил, что в начале 2020-х были зафиксированы случаи массовых отравлений туристов на Ломбоке и Бали. По итогам расследований местная полиция проводила рейды и аресты, после чего были осуждены продавцы и изготовители суррогата. Согласно местным законам, виновным может грозить до 10–15 лет тюрьмы, отметил эксперт.

Адвокат Григорий Сарбаев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что зачастую отравления отдыхающих на Бали связаны с употреблением запрещенных препаратов и психотропных веществ. По его словам, на острове не очень охотно расследуют такие уголовные дела.

Сарбаев не исключил, что женщину отравили с целью ограбления, что нередко происходит на зарубежных курортах.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие шаги может предпринять семья пострадавшей на Бали россиянки для поиска виновных

Шансы на успех дела об отравлении Анны К. напрямую зависят от действий, которые может немедленно предпринять семья пострадавшей, пояснил Лянгерт.

«Если момент упущен, то сложность кратно возрастает. Семье следует официально подать заявление в полицию Бали, если это еще не сделано. Оно должно быть зарегистрировано, нужно получить номер. После этого необходимо потребовать через Генконсульство РФ в Денпасаре проведения судебно-медицинской экспертизы тела до его отправки в Россию, с обязательным взятием биологических образцов на метанол», — сказал специалист.

По его словам, важно сохранить все возможные материальные улики: чек, фото бутылки, название заведения, а также показания свидетелей, например друзей, которые пили вместе, но выжили. Их анализы могут стать дополнительным доказательством.

Кто будет нести расходы на лечение и транспортировку пострадавшей на Бали туристки РФ

Россияне, прилетающие на Бали, должны иметь медицинскую страховку, пояснил Сарбаев.

«Она может включать в себя только оказание первой помощи либо быть расширенной. Наши туристы обычно оформляют минимальный вариант», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Если россиянка прилетела на остров самостоятельно, не приобретя тур у оператора, то все расходы на ее лечение и возможную последующую транспортировку тела лягут на ее родственников, сказал Сарбаев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будет ли Россия добиваться расследования возможного отравления россиянки на Бали

Произошедшая с Анной К. трагедия требует тщательного расследования, заявил в беседе с NEWS.ru зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Надо провести нормальное следствие, чтобы ни у родственников, ни у наблюдателей не осталось никаких сомнений», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил NEWS.ru, что необходимо добиваться всестороннего расследования и привлечь к ответственности всех виновных, чтобы такие случаи больше не повторились.

«Эта трагическая ситуация является еще одним напоминанием о том, что крайне важно воздерживаться от употребления алкоголя, особенно в незнакомых местах, где есть риск столкнуться с некачественной продукцией. Речь идет прежде всего о туристических зонах, где мошенники и преступники пытаются заработать любой ценой», — отметил депутат.

Ранее семеро туристов из РФ отравились бургерами в Париже. Они посетили популярный ресторан Le New York с видом на Эйфелеву башню. Через некоторое время у россиян началась тошнота, а также диарея с судорогами и помутнением сознания. Туристам пришлось вызывать скорую. После осмотра в медучреждении их отправили в отель.

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