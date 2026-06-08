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08 июня 2026 в 12:30

Нарколог ответил, могла ли россиянка на Бали отравиться метанолом

Нарколог Каторгин: россиянка на Бали могла отравиться метанолом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянка, госпитализированная на Бали после того, как выпила местное вино, могла отравиться метанолом, рассказал aif.ru нарколог Владимир Каторгин. К такому диагнозу склоняются местные врачи.

Метанол — это не этиловый спирт, в этом случае, к сожалению, прогноз плохой. Это некачественное вино, сделанное на некачественном алкоголе или вообще какой‑то суррогат. Тут вопрос тогда в том, где его приобрели. То есть в этой истории нужно разбираться. Конечно, выпивая любой алкоголь, надо быть всегда аккуратным, причем где угодно — неважно, на Бали, в России или в Канаде, — рассказал Каторгин.

Нарколог подчеркнул, что у отравления могут быть и другие причины. По его словам, при алкогольной интоксикации важно учитывать возраст, пол, количество выпитого вина и его качество.

Ранее сообщалось, что туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали. Женщина впала в кому, при этом за три дня нахождения в больнице она задолжала 425 млн рупий (почти 2 млн рублей), так как у нее нет страховки.

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