Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня

Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня

В ночь на 15 июня над Россией сбили 123 украинских беспилотника. В Курской области ранения получили по меньшей мере шесть человек. В Тульской области жертвами атаки ВСУ стали три человека, пострадал годовалый ребенок. В Шебекино дрон сдетонировал на остановке. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 15 июня уничтожили и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Украинские БПЛА также пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и Краснодарский край. Дроны противника были сбиты и над Черным и Азовским морями.

Сколько человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую и Курскую области

За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали Белгородскую область, заявил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

«В хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом осколочные ранения ног получила женщина. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу Белгорода», — сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Борисовка в результате детонации FPV-дрона был ранен мужчина, он получил осколочные ранения руки, грудной клетки и ног. В Шебекино в результате детонации беспилотника на остановке пострадали два человека: женщина получила ранение живота и грудной клетки, мужчина — проникающее ранение грудной клетки.

«Оба в тяжелом состоянии. <...> Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу», — заявили в оперштабе.

В хуторе Ржавец дрон атаковал «Газель», в результате чего водитель получил осколочное ранение бедра.

В Курской области за сутки были сбиты 93 беспилотника. ВСУ 96 раз применили артиллерию по отселенным районам, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атак пострадали шесть человек. В частности, в деревне Гирьи была ранена 74-летняя женщина, в слободе Белой — 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее 40-летняя мать.

«В селе Дурово пострадал 35-летний мужчина, в Рыльске — 58-летний. Все раненые госпитализированы в Курскую областную больницу», — сообщил Хинштейн.

В Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.

Как ВСУ атакуют Тульскую область

В ночь на 15 июня жилой сектор Тулы подвергся атаке БПЛА, написал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили различные повреждения.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», — сообщил губернатор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники городской администрации, отметил он. В правительстве была развернута работа оперативного штаба. По словам Миляева, всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями или утратой имущества.

«Главное сейчас — их жизнь и здоровье», — отметил глава региона.

В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

Как ВСУ атакуют Запорожскую и Херсонскую области

Из-за атак противника были повреждены ключевые энергообъекты Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Это привело к частичному отключению электроснабжения в регионе.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с 13 июня.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, перебои в энергоснабжении были зафиксированы не только в Запорожской области, но и в Херсонской. О проблемах с электричеством сообщили 86% его подписчиков.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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