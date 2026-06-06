В России представили новую версию детектора дронов

Компания 3mx разработала шестую версию детектора дронов «Булат», который может демонстрировать видео с обнаруженного дрона, а также существенно расширил диапазон, сообщил ТАСС директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло на Петербургском международном экономическом форуме. Его массовое производство намечено на первый квартал 2027 года.

У «Булата» в шестой версии уже три антенны, что обусловлено тем, что в этом устройстве больше радиотрактов. Соответственно, мы существенно увеличили диапазон частот. <...> Мы добавили возможность транслирования видео с FPV-дрона, то есть в случае обнаружения БПЛА на цветном экране можно увидеть то, что видит вражеский оператор. Пользователь сможет вывести автомобиль из-под удара либо покинуть его, включить средство радиоэлектронной борьбы и так далее, — сказал он.

Ранее заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий заявил, что Россия стала мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО. По его словам, уже отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.