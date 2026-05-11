Назван лидер по интеграции средств ПВО

Россия стала мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО, заявил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. По его словам, которые приводит ТАСС, уже отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.

Эти задачи в терминах ИКАО и Евроконтроля — Европейской организации по безопасности аэронавигации — именуются «военно-гражданской координацией использования воздушного пространства». Думаю, в этом аспекте ОрВД мы точно являемся мировыми лидерами — как в техническом, так и технологическом плане, — отметил он.

До этого генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является одним из самых мощных в мире благодаря своей дальности действия и способности применять различные типы ракет. По его словам, речь идет об одной из самых современных и известных систем противовоздушной обороны.