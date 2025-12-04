Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Мощнейшая система»: в России назвали главные особенности С-400

«Алмаз-Антей»: дальность работы и разные ракеты делают С-400 мощнейшей системой

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является одним из самых мощных в мире благодаря своей дальности действия и способности применять различные типы ракет, заявил генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что это одна из самых современных и известных систем ПВО.

С-400 «Триумф» — одна из самых современных и самых известных зенитно-ракетных систем в мире. Дальность работы С-400 и возможность использовать разные типы ракет делают «Триумф» мощнейшей системой ПВО, — сказал гендиректор концерна.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Индия планирует закупить дополнительные российские комплексы С-400. По его словам, Москва рассматривает такую возможность. Стороны уже ведут соответствующие переговоры.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Анкаре сообщило, что Турция не планирует полностью отказываться от российских систем С-400, несмотря на давление Вашингтона. По информации собеседников, власти страны изучают возможность разработки особого механизма для совместного применения российских и американских комплексов ПВО.

