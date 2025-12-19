В Белоруссии объяснили, зачем Польша разместила у себя ЗРК Patriot

Польша решила разместить на своей территории ЗРК Patriot для запугивания населения внешней угрозой, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. При этом он отметил, что этим оружием невозможно создать напряжение, так как оно больше необходимо для обороны, передает ТАСС.

Теперь запугивают свое население, — сказал Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство. Глава государства в рамках выступления с посланием к согражданам и парламенту на VII Всебелорусском народном собрании отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Президент также оценил важность стратегического сотрудничества с РФ в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

До этого Лукашенко подписал закон об изменениях в сфере обороны и военной безопасности. Документ детализирует подходы к защите суверенитета и территориальной целостности, а также меняет правила введения военного положения. Теперь акт агрессии против Союзного государства или стран-членов ОДКБ признается нападением на Республику Беларусь.