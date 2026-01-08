Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте

Попробуйте яблочную разгрузку для быстрого похудения. В течение трех дней питайтесь только свежими яблоками — примерно полтора килограмма в день. Разделите это количество на пять-шесть приемов, чередуя разные сорта.

Не забывайте при монодиете пить достаточное количество чистой воды — около двух литров ежедневно, можно также зеленый чай без добавления сахара. За такой короткий период вы можете похудеть на 3 килограмма.

В чем же польза яблок? Они замечательно очищают организм от накопившихся вредных веществ и дарят ощущение легкости. Если чувство голода станет слишком сильным, разрешается съесть немного обезжиренного творога.

Имейте в виду, что эта диета для похудения не подходит людям с проблемами желудка, особенно при гастрите или язве. После завершения трехдневного курса в течение двух дней постепенно возвращайтесь к привычному питанию, начиная с легких овощных супов и каш.

Помните, что повторять яблочную диету можно не чаще одного раза в три месяца, а перед началом монодиеты обязательно посоветуйтесь с доктором.