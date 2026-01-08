Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:12

Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте

Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Попробуйте яблочную разгрузку для быстрого похудения. В течение трех дней питайтесь только свежими яблоками — примерно полтора килограмма в день. Разделите это количество на пять-шесть приемов, чередуя разные сорта.

Не забывайте при монодиете пить достаточное количество чистой воды — около двух литров ежедневно, можно также зеленый чай без добавления сахара. За такой короткий период вы можете похудеть на 3 килограмма.

В чем же польза яблок? Они замечательно очищают организм от накопившихся вредных веществ и дарят ощущение легкости. Если чувство голода станет слишком сильным, разрешается съесть немного обезжиренного творога.

Имейте в виду, что эта диета для похудения не подходит людям с проблемами желудка, особенно при гастрите или язве. После завершения трехдневного курса в течение двух дней постепенно возвращайтесь к привычному питанию, начиная с легких овощных супов и каш.

Помните, что повторять яблочную диету можно не чаще одного раза в три месяца, а перед началом монодиеты обязательно посоветуйтесь с доктором.

Читайте также
Чевапчичи из пачки фарша: для сочного обеда и ужина к любому гарниру
Общество
Чевапчичи из пачки фарша: для сочного обеда и ужина к любому гарниру
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Общество
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Общество
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Сочное мясо без потерь: как правильно разморозить продукт и не испортить ужин
Общество
Сочное мясо без потерь: как правильно разморозить продукт и не испортить ужин
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Семья и жизнь
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
рецепты
кулинария
похудение
яблоки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Польша рассмотрит запрос на экстрадицию российского археолога на Украину
Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке
Крупнейшие мировые компании ведут переговоры насчет нефти из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.