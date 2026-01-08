Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:09

Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения

Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Готовим волшебный тыквенный супчик для стройности, чтобы похудеть быстро и без стресса! Возьмите 500 граммов сладкой тыквы, одну сочную морковку и головку репчатого лука. Овощи нарежьте кубиками и отправьте вариться в литре ароматного овощного бульона.

Далее по этому рецепту для похудения в суп нужно добавить половину чайной ложки свежего имбиря и щепотку мускатного ореха. Проверьте, чтобы тыква была мягкой.

Следующий шаг: превратите суп в пюре при помощи блендера. И все! В одной порции всего 67 калорий.

Читайте также
Нежный «Конвертик» на ужин — лаваш с творогом и укропом. Сочная начинка в хрустящей обертке
Общество
Нежный «Конвертик» на ужин — лаваш с творогом и укропом. Сочная начинка в хрустящей обертке
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Секреты ароматной кухни: как раскрыть всю силу специй за пару минут
Общество
Секреты ароматной кухни: как раскрыть всю силу специй за пару минут
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
Семья и жизнь
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
Семья и жизнь
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
рецепты
кулинария
супы
похудение
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.