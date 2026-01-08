Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения

Готовим волшебный тыквенный супчик для стройности, чтобы похудеть быстро и без стресса! Возьмите 500 граммов сладкой тыквы, одну сочную морковку и головку репчатого лука. Овощи нарежьте кубиками и отправьте вариться в литре ароматного овощного бульона.

Далее по этому рецепту для похудения в суп нужно добавить половину чайной ложки свежего имбиря и щепотку мускатного ореха. Проверьте, чтобы тыква была мягкой.

Следующий шаг: превратите суп в пюре при помощи блендера. И все! В одной порции всего 67 калорий.