09 января 2026 в 12:45

Бросьте жарить курицу! Скандинавский пирог с сырной корочкой куда вкуснее

Скандинавский пирог с курицей: быстрый рецепт
Этот пирог — беспроигрышный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и красивое. Нужны только куриная грудка, сыр и немного муки — все остальное есть в любом доме. Пирог выходит нежным внутри, с золотистой сырной корочкой сверху. На столе смотрится достойно, а готовится проще отбивных.

Возьмите 300 г куриной грудки, нарежьте кубиками по 1-1,5 см и положите в миску. Добавьте 2 яйца, всыпьте 3 ст. л. муки и перемешайте. Положите 120 г натертого сыра и добавьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. паприки и немного черного перца. Перемешайте снова.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму бумагой и вылейте массу. Разровняйте тонким слоем около 2 см. Отправьте в духовку на 20–25 минут. Откройте духовку, добавьте натертый сыр (где-то 30 г). Запекайте еще 5 минут.

Вытащите пирог из духовки, дайте ему слегка остыть и нарежьте небольшими квадратиками.

  • Совет: если хотите более выраженный вкус, добавьте в тесто мелко нарезанную луковицу.

Курица по-грузински в духовке: как приготовить самое ароматное и пряное мясо в простом маринаде.

