Некалорийный салат с копчёной грудкой — идеально для весны: едим очень вкусно и худеем

Никто не верит, что он лёгкий — а вы просто наслаждаетесь и не переживаете за фигуру. Салат получается сытным, нежным и ярким по вкусу: копчёная грудка даёт насыщенность, овощи — сочность, а лёгкая заправка с чесноком делает всё свежим и сбалансированным без лишних калорий.

Ингредиенты: картофель — 4–5 шт. (500 г), яйца — 5 шт., копчёная грудка — 300 г, морковь — 2–3 шт. (250 г), легкий сыр — 50 г, лук — 1 маленький (≈50 г), натуральный йогурт 2% — 250 г, горчица — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу.

Картофель и морковь отвариваем, остужаем и натираем на крупной тёрке, яйца также натираем, грудку режем мелкими кубиками, лук измельчаем максимально мелко. Для заправки смешиваем йогурт, горчицу и чеснок — получается лёгкий соус с ярким вкусом. Выкладываем слоями: картофель, яйца, грудка, лук, морковь, каждый слой слегка промазываем соусом, картофель лучше немного перемешать с заправкой. Солим овощные слои, сверху посыпаем тёртым сыром. Даём настояться 1–2 часа — и подаём. Калорийность: примерно 120–140 ккал на 100 г.

