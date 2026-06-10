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10 июня 2026 в 06:36

Тоже считаете, что знаете все про готовку курицы? Попробуйте запечь ее по-сибирски

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я думал, что майонез и запекание — это прошлый век. Но этот рецепт перевернул все. Курица получается сочной, картошка — мягкой, и все это без лишних танцев с бубном.

Ингредиенты

Куриная голень (или ножки) — 1 кг, картофель — 1 кг, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика.

Как готовлю

Курицу мою, картошку чищу и режу крупными дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками. Сначала смешиваю в миске майонез, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Заливаю этой смесью курицу и овощи, тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек был в маринаде. Дальше все перекладываю в пакет для запекания, плотно завязываю и делаю пару проколов вилкой, чтобы пар выходил. Отправляю в разогретую до 190–200 градусов духовку ровно на 40 минут. Все, больше ничего делать не надо. Достаю пакет, аккуратно разрезаю его, и на столе — полноценный ужин из сочного мяса и пропаренного мягкого картофеля.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал чего-то простого, но результат меня просто сразил. Курица получилась невероятно сочной, а картошка пропиталась соками и майонезом так, что превратилась в нежнейшее пюре с корочкой. Мой совет: не жалейте моркови — она карамелизуется и дает сладость, которая балансирует жирность.

Проверено редакцией
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