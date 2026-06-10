Названы анализы и процедуры, необходимые после 80 лет Терапевт Тен: после 80 лет нужно проходить полный чекап раз в один-два года

Людям старше 80 лет рекомендуется проходить полное медицинское обследование каждые один-два года, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. В то же время, по ее словам, следует избегать лишних анализов и процедур.

В возрасте 80–85 лет лишние анализы и процедуры могут принести больше вреда, чем пользы, из-за стресса, ложноположительных находок и ненужного лечения. Но полное игнорирование тоже опасно. Следует проходить разумный чек-лист раз в один-два года. В первую очередь необходимы комплексная гериатрическая оценка, общий и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Важно не забывать о проверке слуха и зрения, вакцинации и разборе лекарственной терапии с гериатром. Остеоденситометрия понадобится, если ранее ее не делали, — посоветовала Тен.

Она подчеркнула, что в преклонном возрасте важно поддерживать физическую активность, соответствующую возможностям. По словам терапевта, ходьба, зарядка, работа в саду и танцы — это эффективные средства профилактики многих заболеваний. Также врач отметила, что правильно выбранные медобследования помогают эффективно контролировать состояние здоровья.

Ранее терапевт Ирина Ярцева заявила, что в дачную аптечку следует включить антигистаминные и обезболивающие средства, мазь от герпеса и специальный инструмент для удаления клещей. Также она порекомендовала взять перекись водорода и йод.