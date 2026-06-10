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10 июня 2026 в 06:00

Эта уха из семги — мой секретный инструмент, чтобы собрать всю семью за столом

Фото: D-NEWS.ru
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Если бы меня попросили назвать суп, который объединяет всю семью за столом, я назвал бы эту уху. Простая, но с харизмой — готовится за час.

Ингредиенты

Голова семги — 1 шт. (2,5-3 кг), картофель — 3/4 части стакана, рис — 1,5 стакана, лук — 4-5 шт, сладкий перец — 2-3 шт, помидоры — 8–10 шт., морковь — 1 шт., растительное масло — 300 мл, вода — 500 мл, соль, перец, специи (лавровый лист, перец горошком, чеснок), плавленый сыр — пачка.

Как готовлю

Сначала варю бульон: заливаю голову семги холодной водой, добавляю целую луковицу и варю на медленном огне 40 минут, снимая пену. Тем временем режу все овощи: картошку кубиками, морковь соломкой, лук и перец мелко, помидоры дольками.

На растительном масле до золотистого цвета сначала жарю лук, потом морковь, перец и в самом конце помидоры. Готовый бульон процеживаю, мясо с головы снимаю и отправляю обратно в кастрюлю. Засыпаю рис, картошку и варю 10 минут, затем добавляю зажарку, плавленый сыр, соль, перец и лавровый лист. Через 5 минут выключаю, даю настояться 15 минут — и уха готова. Подаю с зеленью и черным хлебом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как плавленый сыр преобразил классическую уху — она стала бархатистой, а дети съели первую тарелку молча, не вылавливая кусочки рыбы. Картошка разварилась ровно настолько, чтобы не превратиться в кашу, а копченый привкус сделал суп похожим на тот, что варят на костре. Рекомендую подавать с ржаным хлебом и щепоткой свежего укропа.

Проверено редакцией
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