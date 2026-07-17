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17 июля 2026 в 13:00

Варю нежный суп из кабачка и сливок — нежный, бархатистый: универсальный супчик на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
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Беру один кабачок, красную чечевицу, лук с морковью и корнем сельдерея — обжариваю овощи, варю 15 минут, добавляю сливки и мускатный орех, превращаю в крем-суп блендером. Получается «мягкий» суп: нежный, бархатистый, с легкой сладостью кабачка, пикантностью чечевицы и сливочным послевкусием. Чечевица разваривается почти незаметно, придавая густоту и питательность, а сливки делают текстуру обволакивающей. Запах муската и зелени дополняет картину.

Для приготовления вам понадобится: 1 кабачок (средний), 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 1 корень петрушки или сельдерея, 1 стакан сливок (10–20%), 5 г сливочного масла, 1,5–2 л воды, зелень, соль, перец, мускатный орех по вкусу. В кастрюле пассеруйте на масле мелко нарезанный лук, тертые морковь и корень петрушки или сельдерея. Добавьте нарезанный кубиками кабачок и промытую чечевицу, залейте горячей водой, варите 15 минут после закипания. Влейте сливки, добавьте масло, соль, перец, мускат, доведите до кипения и выключите. Измельчите блендером до однородности, добавьте рубленую зелень. Подавайте с сухариками или плавленым сыром.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот суп — он улетел за обедом, даже дети, которые не любят кабачки, попросили добавки. Я заменила сливки на плавленый сыр, а в конце добавила чеснок. Кстати, вместо муската можно взять тимьян. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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