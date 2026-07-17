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17 июля 2026 в 14:02

Легковушка воспламенилась на ходу и выгорела дотла

В Краснодарском крае автомобиль вспыхнул на ходу и сгорел дотла

Фото: Управление ПБ, ЧС и ГО
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Легковой автомобиль загорелся прямо во время движения в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО». Инцидент произошел днем на трассе Новороссийск — Керчь. По данным ведомства, прибывшие пожарные отметили угрозу взрыва топливного бака.

В результате возгорания кузов машины выгорел полностью. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт в Дагестане. Водитель автомобиля выехал на пути, не оставив машинисту времени на экстренное торможение. В результате столкновения пассажиры поезда не пострадали, а водитель большегруза с травмами средней степени тяжести был госпитализирован

До этого сообщалось, что число погибших при столкновении грузового и легкового автомобилей на трассе М-1 «Беларусь» в Московской области возросло до трех. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице от полученных травм. Причиной ДТП стал наезд на тросовое ограждение.

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