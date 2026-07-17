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17 июля 2026 в 14:12

Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки

Жителям Константиновки передают воду, еду и лекарства с помощью FPV-дронов

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Жители Константиновки и Алексеево-Дружковки получают провизию и медикаменты с помощью российских БПЛА, рассказал командир разведывательной роты 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Шора. По его словам, которые приводит ТАСС, местные жители пишут просьбы на фанерных листах. Операторы дронов замечают такие сообщения и направляют FPV-беспилотники с грузами к указанным точкам. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы по возможности сбрасываем продовольствие и медикаменты гражданским. Там, куда мы сбрасываем, они могут положить какую-то фанеру, написать, что нужно: медикаменты, воду, продовольствие и так далее. Дрон видит это, приближает зумом, и мы отправляем им это туда, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Бритва, который первым выносил из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине. В этот момент ребенок находился у него на спине. После получения ранения военнослужащий отдал девочке рацию, при помощи которой она вышла на связь с командованием подразделения. Военнослужащие взяли шефство над ребенком и оберегали его почти месяц, а затем перевезли в безопасное место.

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