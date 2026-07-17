Байрамов сообщил о росте торгового оборота с Россией до $4,9 млрд

Торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2025 году до $4,9 млрд, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По его словам, этот показатель на 2,5% больше уровня 2024 года. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru.

Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка $4,9 млрд. И данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%, — подчеркнул Байрамов.

Лавров в свою очередь отметил, что Москва остается одним из ведущих экономических партнеров Баку. Так, инвестиции России в Азербайджан составляют порядка $11 млрд, уточнил глава российского МИД. Кроме того, в республике действуют более 1,4 тыс. компаний с российским капиталом.

Ранее сообщалось, что Байрамов и Лавров во время переговоров подписали план консультаций на 2026-2027 годы. Он включает в себя график встреч представителей ведомств и конкретные темы для обсуждения.

До этого Байрамов рассказал, что экономический тренд между Баку и Москвой остается позитивным. По его словам, такая динамика сохраняется, несмотря на проблемы в мировой экономике. Также министр уточнил, что гуманитарная сфера является традиционно важным элементом двусторонних отношений.