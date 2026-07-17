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17 июля 2026 в 13:31

Глава МИД Азербайджана рассказал о позитивном тренде в отношениях с Россией

Байрамов назвал позитивным экономический тренд между Россией и Азербайджаном

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
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Экономический тренд между Баку и Москвой остается позитивным, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, такая динамика сохраняется, несмотря на проблемы в мировой экономике. Трансляцию переговоров в Москве ведет NEWS.ru.

Несмотря на все сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный, — сказал министр.

Во время вступительного слова Лавров отметил, что Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала двусторонних взаимоотношений. Он подчеркнул, что сотрудничество продолжается, даже несмотря на периодические сложности.

Ранее в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В министерстве подчеркнули, что отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов. Москва также подтвердила готовность оказывать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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Джейхун Байрамов
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Россия
Сергей Лавров
Экономика
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