Лавров и Байрамов подписали план консультаций на 2026—2027 годы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (третий справа) на встрече в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров подписали план консультаций на 2026-2027 годы. Трансляцию мероприятия ведет NEWS.ru. Документ был подписан по итогам встречи двух министров.

План консультаций между министерствами иностранных дел представляет собой график встреч представителей ведомств. В нем также отражены темы, требующие обсуждения.

В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. По его словам, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и совместной работе правительств удалось закрыть все аспекты, касающиеся трагедии.

До этого в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов, подчеркнули в министерстве.