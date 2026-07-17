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17 июля 2026 в 14:57

Директор ВОЗ Клюге раскрыл, к чему приводит экстремальная жара в Европе

В ВОЗ предупредили о риске инфарктов и инсультов из-за аномальной жары в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Волна экстремальной жары в Европе повышает риск тепловых ударов, инфарктов, инсультов, нарушений работы почек и мозга, а также обострений хронических болезней, сообщил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. По его словам, которые приводит ТАСС, наиболее прямыми угрозами являются тепловое истощение и удар, но реальная картина сложнее.

Жара создает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: сердце работает интенсивнее, чтобы охладить тело, поэтому во время периодов сильной жары резко возрастает число смертей от инфарктов и инсультов, — отметил Клюге.

Специалист также предупредил об ухудшении дыхательной системы, особенно при сочетании жары с загрязненным воздухом. Он добавил, что в сильную жару работоспособность мозга снижается быстрее, чем многие думают: спутанность сознания и дезориентация наступают прежде, чем человек осознает опасность.

Ранее климатолог Массимилиано Фаццини отмечал, что рекордная жара в Европе установилась из-за смены привычного океанического антициклона на субтропический. По его словам, этот антициклон пришел из Сахары и с Иранского нагорья.

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