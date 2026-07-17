В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ

В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ

Силовики пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, был задержан 57-летний уроженец Винницкой области Украины.

После начала спецоперации мужчина стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, которые собирали информацию о российских военных объектах, бойцах ВС РФ, а также прилетах украинских БПЛА и ракет. Весной 2025 года злоумышленник обучился изготовлению взрывных устройств.

Летом того же года он незаконно изготовил СВУ, которое планировал использовать для совершения теракта — взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Указанное СВУ мужчина хранил по месту своего проживания, — добавили в ФСБ.

Ранее суд приговорил 59-летнего россиянина к 13 годам лишения свободы за попытку вывезти запчасти для боевых вертолетов Ми и самолетов Су и МиГ. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. Детали мужчина планировал передать украинскому предприятию «Мотор Сич».