В Минобороны обсудили реализацию поставленных Белоусовым задач

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства, на котором обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности Минобороны, сообщила пресс-служба ведомства. В рамках мероприятия были рассмотрены задачи, поставленные главой военного ведомства в конце 2025 года.

Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства. На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года, — говорится в сообщении.

Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки «Центр», где проинспектировал один из пунктов управления. В ходе визита глава ведомства заслушал подробные доклады высшего командного состава о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель министерства также оценил эффективность выполнения боевых задач на вверенных подразделениям оперативных направлениях.