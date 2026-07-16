Ювелир из Севастополя заложил в ломбард золото клиентки

В Севастополе ювелир заложил в ломбард золотую цепочку 72-летней клиентки, сообщает «МК в Крыму». Женщина отдала украшение на ремонт.

Сообщается, что в назначенный день ювелир заявил, что потерял украшение, и попросил три дополнительных дня. При второй встрече мастер вернул изделие, но женщина заподозрила подмену. После этого ювелир пообещал сделать новую цепочку, однако не сдержал слово.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признал вину, выкупил цепочку из ломбарда и вернул хозяйке. За украшение он получил чуть больше 14 тыс. рублей и потратил деньги на свои нужды.

Ранее в городе Сланцы Ленинградской области полиция задержала 40-летнюю женщину, которая в ходе конфликта у кафе нанесла ножевое ранение 41-летней местной жительнице. Пострадавшая работает заведующей ломбардом.