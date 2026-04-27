В Ленинградской области женщина набросилась на заведующую ломбарда с ножом

В городе Сланцы Ленинградской области полиция задержала 40-летнюю женщину, которая в ходе конфликта у кафе нанесла ножевое ранение 41-летней местной жительнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшая работает заведующей ломбарда.

Прибывшими полицейскими по указанному адресу с ножевым ранением была обнаружена 41-летняя местная жительница, работающая заведующей ломбарда. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована, — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов подозреваемую задержали по месту жительства, у нее изъят нож. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину по подозрению в сбыте амфетамина через интернет. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли около 50 подготовленных закладок, электронные весы, упаковку и пластиковый контейнер с наркотическим веществом. Общая масса изъятых психотропных веществ превысила 1,2 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

