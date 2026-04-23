Полиция задержала безработного «наркобарона» с килограммом амфетамина

Полиция изъяла более 1,2 килограмма амфетамина у жителя Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.

Согласно экспертизе в трех пакетах и закладке был амфетамин массой более 290 граммов, остальные объекты будут исследованы в рамках экспертизы. Общая масса изъятых психотропных веществ составляет 1265 граммов, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что наркозависимые люди в России нарушают Уголовный кодекс по глупости или из-за болезни, поэтому их надо лечить и реабилитировать, а не сажать в тюрьмы. Он также отметил, что исправительные учреждения в стране переполнены.

До этого ФТС вместе с Центральной оперативной таможней пресекли канал контрабанды гашиша из Белоруссии в Россию. Оперативники обнаружили запрещенный груз в нежилом помещении на территории Ленинградской области. В кузове автомобиля находились банки с краской, которые использовались злоумышленниками в качестве тайников для перевозки товара.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

