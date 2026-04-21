В России оценили идею ослабить наказание за незаконный оборот наркотиков

Идея ослабить наказание за незаконный оборот наркотиков давно назрела — наркозависимых людей прежде всего нужно лечить и реабилитировать, заявил в беседе с НСН вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, такие граждане нарушают закон по глупости или из-за болезни.

Эта история назрела, потому что людей в первую очередь надо лечить. Даже если они отбывают наказание, то параллельно необходимо получать лечение. Общество должно предлагать реабилитацию, вводить какие-то общественные работы для этих людей. Это будет намного полезнее, чем платить деньги за то, чтобы кто-то сидел, а потом дальше совершал преступления. В этом нет никакого смысла. К тому же тюрьмы у нас переполнены, особенно такими людьми, что совершили что-то по глупости, — высказался Мельников.

Он отметил, что нужно пожалеть многих несовершеннолетних преступников, которых вовлекают в незаконную деятельность. Правозащитник напомнил, что многие из них ведутся на обещания хорошей работы. Эксперт призвал предлагать им добровольно сдаваться и сотрудничать с правоохранителями в обмен на смягчение наказания. Таким образом можно будет потенциально выходить на руководителей наркомафии, пояснил Мельников.

Ранее сообщалось, что правительство планирует одобрить смягчение наказания за оборот наркотиков без цели сбыта, передает «Коммерсант». Верховный суд разработал документ в 2025 году.