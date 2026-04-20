В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта «Коммерсант»: правительство хочет снизить сроки за употребление наркотиков

Правительство планирует одобрить смягчение наказания за оборот наркотиков без цели сбыта, передает «Коммерсант». Верховный суд разработал документ в 2025 году.

Предлагается снизить максимальный срок лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков «для личного потребления». В случае с крупным размером — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет. Верховный суд указал, что предельные сроки по ст. 228 УК РФ «излишне суровы».

Суд предлагает не отправлять в тюрьму граждан, которые впервые были осуждены за незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели продажи, за незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также за подделку рецептов на наркотики. Как отмечается, подобные преступления часто совершают наркозависимые, которым требуется лечение.

Ранее пресс-служба полиции Таиланда сообщила, что в Бангкоке стражи порядка задержали 27-летнего россиянина по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ. Мужчина привлек внимание правоохранителей своим необычным поведением.