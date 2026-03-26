Россиянин попался с наркотиками на популярном курорте

В Бангкоке сотрудники полиции задержали 27-летнего гражданина России по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба тайского правоохранительного ведомства. Мужчина был остановлен из-за подозрительного поведения.

В присутствии следователя в ходе личного досмотра у россиянина обнаружили кокаин. Задержанный доставлен в отделение полиции для проведения судебных процедур.

Ранее в пресс-службе ФТС России сообщили, что сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и Центральной почтовой таможни выявили крупную партию наркотических средств в международном отправлении из Таиланда. Запрещенные вещества были упакованы в емкости из-под воска для волос.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского и белорусского ведомств предотвратили попадание на рынок 65 тыс. разовых доз запрещенных веществ. По данным МВД, наркотики изготавливались в арендованных жилых помещениях на территории Российской Федерации.

