Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:16

Россия и Белоруссия предотвратили продажу 65 тыс. доз наркотиков

МВД России и Белоруссии пресекли поступление в продажу 65 тыс. доз наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители МВД России и Белоруссии пресекли поступление 65 тыс. разовых доз наркотического вещества на рынок, рассказала представитель МВД России Ирина Волк на официальной странице во «ВКонтакте». Отмечается, что наркотики производились в РФ в арендованных домовладениях.

Взаимодействие и своевременный обмен информацией между коллегами из МВД России и МВД Республики Беларусь позволили пресечь поступление на наркорынки более 65 тыс. разовых доз опасного наркотика, потребление которого связано с высокой смертностью, — уточнила Волк.

По ее словам, оперативники двух государств задержали участников транснациональной организованной группы, которых подозревают в организации незаконного производства метадона. Криминальным бизнесом руководил гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он неоднократно приезжал в Россию, где изготавливал наркотик. Затем синтетический опиоид продавали на территории РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в прошлом году столичные полицейские изъяли более трех тонн наркотических средств. Правоохранительные органы выявили почти 18 тыс. наркопреступлений, большинство из которых относятся к тяжким и особо тяжким составам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Ирина Волк
МВД
Белоруссия
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.