Мустафаев: лидеры РФ и Азербайджана помогли странам выйти из сложного периода

Минувший год был непростым для отношений России и Азербайджана, однако благодаря усилиям лидеров двух стран Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву ситуацию удалось выправить, заявил посол Баку в Москве Рахман Мустафаев, выступая на сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, трагическая страница перевернута и сейчас государства находятся в активной фазе нормализации и развития отношений.

У нас был непростой минувший год, но, к счастью, благодаря политической мудрости и воле наших лидеров мы смогли из этого состояния выйти, — отметил он.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что доверительный диалог между президентами России и Азербайджана обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку, можно включить общее языковое пространство и устоявшиеся многогранные связи между двумя народами.