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04 июня 2026 в 17:13

Названо число оформивших самозапреты на кредиты россиян

Вице-премьер Григоренко: около 30 млн россиян оформили самозапреты на кредиты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Почти 30 млн граждан России оформили самозапреты на кредиты, а более 1,8 млн — на сим-карты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, инструменты самозащиты от онлайн-преступников пользуются у населения максимальной востребованностью, передает корреспондент NEWS.ru.

Самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн, — сказал Григоренко.

Он сообщил, что в рамках нового комплекса мер гражданам также предоставят возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. Политик подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи была предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты.

Власть
Россия
Дмитрий Григоренко
кредиты
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