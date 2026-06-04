Названо число оформивших самозапреты на кредиты россиян

Почти 30 млн граждан России оформили самозапреты на кредиты, а более 1,8 млн — на сим-карты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, инструменты самозащиты от онлайн-преступников пользуются у населения максимальной востребованностью, передает корреспондент NEWS.ru.

Самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн, — сказал Григоренко.

Он сообщил, что в рамках нового комплекса мер гражданам также предоставят возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. Политик подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи была предусмотрена первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в 2025 году.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты.