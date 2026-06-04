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04 июня 2026 в 17:13

Глава делегации США Кук послушал хор Исаакиевского монастыря на ПМЭФ

Родни Кук Родни Кук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, послушал выступление православного хора Исаакиевского монастыря, передает корреспондент NEWS.ru. Он присутствовал на протяжении всего концерта, продлившегося около часа.

Спасибо, — сказал Кук на русском, общаясь с хором после выступления.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе рассказал NEWS.ru, что визит главы комиссии администрации США по изящным искусствам на ПМЭФ символичен, поскольку это первые шаги к восстановлению культурного диалога. По его словам, после долгой паузы любые отношения начинаются с чистого листа и такой шаг следует сделать, даже если не все сразу получится удачно.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме позволяет США представить свою позицию широкой аудитории. Она подчеркнула, что этот форум предоставлял участникам возможность выступить и донести свою точку зрения.

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