Заливали девочку кипятком: садист-колясочник пытал детей сожительницы

Мужчина с тяжелой инвалидностью умудрился охомутать многодетную мать, изолировать ее от близких и превратить жизнь домочадцев в ад. Изувер не просто глумился и издевался над малолетними, но и снимал экзекуции на видео, чтобы потом собирать реакции в теневом сегменте интернета. NEWS.ru рассказывает историю садиста-колясочника Василия Васина, долгое время прятавшегося под псевдонимом Владимир Бакс.

Друг «спортиков»

Перед тем как отправиться по этапу, Васин, разговаривая с журналистами в суде, выпалил такую пафосную фразу: «Знаете, есть такое выражение — народу много, людей мало. Вот мое последнее слово. Для меня сегодня будет последний суд. Я уже устал жить».

Сетовавший на бесчеловечное решение суда преступник, вероятно, забыл, за что его судили. В видеоролике, с которого началось разбирательство, мужчина избивает своего пасынка битой. Мальчик в кадре тощий — его постоянно морили голодом. Он то и дело просит ребенка умолять его — Владимира Бакса — о пощаде и извиняться за провинности родственников.

Под прозвищем Владимир Бакс мужчина вел Telegram-канал, в котором рассказывал о заработке в даркнете. Он был плотно повязан с миром так называемых спортиков — молодых людей, которые по заказу могут найти человека, избить его и снять «наказание» на видео для заказчика. Чаще всего услугами таких наемников пользуются наркошопы. У молодчиков заказывают жестокое наказание для провинившихся закладчиков. На видео наркокурьерам ломают пальцы, заставляют умываться зеленкой, раздевают догола и сжигают одежду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Видео с издевательствами над пасынком пополнило коллекцию снафф-видео, которые Васин публиковал в мессенджере. Оттуда кадры попали в руки знакомой семейства, и та обратилась в полицию. Когда оперативники прибыли в квартиру, где проживал Васин, они опешили, увидев его. Перед силовиками явился мужчина в инвалидной коляске. Васин фактически не может самостоятельно передвигаться — у него частично атрофированы конечности.

Мама в деле

Во время обыска в доме поначалу обнаружили только его гражданскую супругу Елену Ромащенко и двух ее дочерей. Но позже сына Елены нашли в чулане, где ему приказали затаиться среди вещей и не издавать малейшего звука. Мальчик был весь в гематомах, а глаза практически не открывались из-за отеков и синяков.

Мать поначалу прикрывалась тем, что сама была жертвой домашнего абьюзера, хотя это и было правдой. Васин заставил женщину с тремя детьми переехать из родного региона в Подмосковье. Именно здесь вся его забота и любовь резко сменились тиранией. Мужчина сначала потребовал от Елены удалить все социальные сети, прекратить общение с родными и друзьями, а затем лишил ее смартфона.

О том, что Елена и сама причастна к пыткам детей, стало понятно после допроса малолетних, сообщал НТВ. Они рассказали, как мама избивала поварешкой, как закрывала младшую дочь в чемодане и заливала кипятком, удовлетворяя свой садизм, как играла в телефоне, пока в соседней комнате избитый до полусмерти сын стонал от боли.

После очной ставки с сожительницей Васин пытался свалить всю вину на нее. Мужчина утверждал, что именно Елена наносила наибольшую часть ударов своему сыну. Сам он к середине разбирательства вовсе перестал называть потерпевшего своим сыном, как делал это раньше. При этом ранее Васин настаивал, что с помощью побоев пытался наставлять мальчика на истинный путь за некие провинности. Васин даже убеждал суд, что ребенок украл у него 65 тыс. рублей, сообщалось в YouTube-подкасте «ПО СЛЕДУ — Российская история преступлений».

Коляска не скостила срок

Васин искренне надеялся, что суд смягчится из-за его диагнозов и не отправит инвалида в колонию. Именно этому было посвящено его последнее слово, упомянутое в начале текста.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В марте 2026 года Васина отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Его бывшая сожительница отправится в колонию общего режима на семь лет. В суде она сквозь слезы заявила, что ненавидит себя и ей нет прощения. Детей Елены отправили во временную приемную семью.

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