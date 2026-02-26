Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса

Суд в Подмосковье рассматривает дело садиста-инвалида Владимира Бакса. Что он сделал, как инвалид держал в подчинении жену и троих детей, чем зарабатывал, какой срок ему грозит?

Как стало известно о садисте Владимире Баксе

В июле 2025 года российские СМИ привлекли внимание к видео с жестоким избиением ребенка бейсбольной битой.

В кадре исхудалого и обритого наголо мальчика в одних трусах избивает мужчина, которого не видно. Тело подростка лет 12 покрыто свежими гематомами и старыми шрамами — мужчина кричит на него, заставляет затолкать в рот кляп в виде куска ткани и встать на колени для удара. После этого мальчик получает по спину удар бейсбольной битой — от удара он как подрубленный падает на пол. Истязания происходят в обычной квартире.

Видео вызвало бурю негодования в соцсетях. В подростке на видео жительница Кубани узнала своего внука — мать мальчика, Елена Ромащенко, вместе с тремя детьми от разных отцов, в 2023 году уехала от нее в Курган. Там проживал Владимир Васин, который в узких кругах был известен как Владимир Бакс, пишет KP.RU.

В дальнейшем пара с детьми несколько раз меняла место жительства, пока не оказалась в подмосковном Дрожжино.

Чем занимался Владимир Бакс, бандит в инвалидной коляске

После появления видео женщина обратилась в полицию и программу «ЧП». В результате садиста нашли и задержали в июле 2025 года. Вместе с ним задержали жену, которую следствие считает виноватой в истязании. Троих детей передали медикам и в службу опеки — оказалось, что никто из них не ходил в школу, не наблюдался в поликлинике, у всех детей многочисленные шрамы и кровоподтеки, они обриты налысо.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Васин оказался инвалидом, прикованным к коляске, но Елена оказалась не в состоянии ему и защитить детей. Она рассказала, что он называл себя кардером — человеком, который взламывает чужие счета и выводит деньги. В узких кругах он известен как «банкир», «обнальщик» и «инвестор» по имени Владимир Бакс. Мужчина искал через интернет клиентов, обещая им большие заработки, после чего ставил «на счетчик» и выбивал долги с помощью наемных «спортиков» — крепких мужчин с тяжелыми кулаками.

В Сети до сих пор остаются ссылки на его предложения:

«Один из старейших кардер-сервисов в России, США и Украине предлагает свои услуги по обналичиванию и продаже рабочих банковских кредиток. Мы предлагаем копии кредитных карт под обнал банков США и Европы, также мы предлагаем различное оборудование для кардинга. Даем карты на пробу без первого взноса и предоплаты! Остаток на картах от 2000-5000 долларов Работаем мы по следующей схеме: мы высылаем вам четыре карты. После получения вами карт, мы БЕСПЛАТНО даем вам пин-код от одной их них. Вы сналиваете карту и высылаете наши 30% от суммы на карте, остальные 70% забираете себе. После чего мы отсылаем пин-код от второй карты и продолжаем работать по той же схеме», — пишет пользователь Владимир Бакс на одном из ресурсов.

По версии СК РФ, ролик, в котором, предположительно, Владимир избивает пасынка, был снят для Telegram-канала в качестве устрашения для должников: мол, если не отдадите долги, то это сделают с вашими детьми.

Какое наказание ждет Владимира Бакса за преступления

На первых же заседаниях суда в подмосковном Видном Владимир Васин обвинил свою жену в садизме. Женщина при этом была отделена от него бронированным стеклом, но дрожала от страха.

Васина обвиняют по трем статьям: покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору (до 15 лет колонии), вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления (до 10 лет), истязание в отношении двух или более лиц с особой жестокостью группой лиц (до 7 лет). У Елены Ромащенко в обвинении тоже три статьи, но чуть мягче: помимо «истязания» (до 7 лет) ее судят за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (до 3 лет) и оставление в опасности (до 1 года).

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Адвокат Вадим Багатурия заявил СМИ, что инвалидность преступника в данном случае не может стать основанием для снижения наказания. При этом инвалиду-колясочнику будут подбирать колонию строгого режима, где он сможет жить самостоятельно.

«С учетом всего произошедшего, суд вряд ли возьмет на себя такую ответственность. Безусловно, в приговоре что-нибудь пропишут про инвалидность, а по факту снизят пару месяцев. Ему как раз будут подбирать колонию, где будут соблюдаться условия для проживания и быта с учетом его физического состояния — с пандусами, поручнями и так далее. В любом случае, это должна быть колония строгого режима, потому что преступление особо тяжкое», — указал Багатурия.

Читайте также:

Обманул тысячи россиян: создателя пирамиды экстрадировали из ОАЭ, детали

Белгород без света: где был удар ВСУ 26 февраля, жертвы, разрушения

Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве