26 февраля 2026 в 20:20

Центр «Авангард» презентовал пособие по начальной военной подготовке

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
В Московском доме книги состоялась презентация методического пособия по начальной военной подготовке, разработанного авторским коллективом учебно-методического центра «Авангард». Книга стала результатом пятилетнего опыта работы организации, через которую прошли более 200 тыс. школьников и тысячи взрослых участников.

Пособие предназначено для педагогов ОБЗР, руководителей военно-патриотических клубов и организаторов сборов в регионах. В нем собраны учебные программы, методики проведения занятий и формы педагогических дневников, разработанные специалистами центра. По словам авторов, издание призвано стать практическим инструментом для коллег по всей стране.

Модератором встречи выступил заслуженный журналист России Андрей Медведев. Среди почетных гостей были представители комитета по обороне Госдумы, Следственного комитета, движения «ЮНАРМИЯ» и депутаты Мосгордумы. Центр «Авангард», созданный в 2020 году при поддержке Минобороны, подтвердил статус флагмана военно-патриотического воспитания.

Ранее ветеран СВО Светлана Омельченко заявила о необходимости честного диалога с молодежью о спецоперации. Она подчеркнула, что патриотическое воспитание требует открытости и готовности отвечать на острые вопросы без пропагандистских штампов. По ее словам, такой подход позволяет подросткам сформировать подлинное понимание ситуации и патриотизма.

педагоги
военные
Авангард
учебники
