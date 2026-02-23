«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм Ветеран СВО Омельченко призвала откровенно говорить с молодежью о спецоперации

Работа по патриотическому воспитанию молодежи требует особого подхода, заявила в беседе с NEWS.ru ветеран СВО Светлана Омельченко. По ее словам, с подрастающим поколением нужно открыто обсуждать спецоперацию ВС РФ, не боясь отвечать на острые вопросы.

Когда я говорю со школьниками, рассказываю им все честно, без каких-то пропагандистских штампов. Говорю и про то, что на фронте страшно всем. Рассказываю, что это трудная работа, грязная, без нормального сна, но ее надо делать, — сказала Омельченко.

Она отметила, что поначалу у подростков случается «когнитивный диссонанс», однако в итоге они раскрываются и задают честные вопросы, на которые получают честные ответы.

Если вести с подростками откровенный разговор, без обхода «острых углов», то можно донести настоящее понимание и ситуации, и патриотизма как такового, — полагает ветеран.

