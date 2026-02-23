Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:00

«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм

Ветеран СВО Омельченко призвала откровенно говорить с молодежью о спецоперации

Светлана Омельченко Светлана Омельченко Фото: Из личного архива Светланы Омельченко
Работа по патриотическому воспитанию молодежи требует особого подхода, заявила в беседе с NEWS.ru ветеран СВО Светлана Омельченко. По ее словам, с подрастающим поколением нужно открыто обсуждать спецоперацию ВС РФ, не боясь отвечать на острые вопросы.

Когда я говорю со школьниками, рассказываю им все честно, без каких-то пропагандистских штампов. Говорю и про то, что на фронте страшно всем. Рассказываю, что это трудная работа, грязная, без нормального сна, но ее надо делать, — сказала Омельченко.

Она отметила, что поначалу у подростков случается «когнитивный диссонанс», однако в итоге они раскрываются и задают честные вопросы, на которые получают честные ответы.

Если вести с подростками откровенный разговор, без обхода «острых углов», то можно донести настоящее понимание и ситуации, и патриотизма как такового, — полагает ветеран.

Ранее сообщалось, что С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Владельцы платформ должны будут удалять такое кино в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкульт признал содержание неприемлемым.

