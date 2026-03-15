15 марта 2026 в 14:28

В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России

FT: США отказались от новых санкций против российской нефти

Администрация главы США Дональда Трампа отказалась вводить новые санкции против российской нефти, несмотря на попытки европейских чиновников убедить Вашингтон продолжать давление на Москву, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Представители Белого дома на прошлой неделе уведомили союзников, что не будут вводить новые ограничения против РФ.

Европейские политики активизировали свои усилия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако в Вашингтоне дали понять, что текущая геополитическая ситуация не способствует ужесточению санкционной политики в отношении российской нефтяной отрасли.

Ранее американские журналисты заявили, что решение администрации США ослабить санкции против российской нефти может усилить разногласия с Европой. В ЕС с осторожностью отнеслись к решению Вашингтона начать операцию против Тегерана, что привело к негативным последствиям для энергорынка, а в Брюсселе выступают против смягчения экономических ограничений в отношении Москвы.

Кроме того, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что при затяжном конфликте на Ближнем Востоке США могут пойти на очередное смягчение запрета на экспорт российской нефти. По мнению эксперта, Вашингтон будет принимать хаотичные тактические меры для стабилизации рынка, но не решится на широкое снятие ограничений.

