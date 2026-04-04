Сотрудники ТЦК брызнули газом в машину с беременной женщиной

Сотрудники ТЦК под Ровно брызнули газом в машину, где находилась беременная женщина, передает Telegram-канал «Страна.ua». В материале говорится, что внутри находился ее супруг, который отказался выходить из салона.

В итоге его вытащили и затолкали в авто. Во время всего этого женщина кричала, что не может дышать. Когда она сказала военкомам, что в положении, мужчины начали отпускать шутки на этот счет.

Ранее сообщалось, что сотруднику ТЦК во Львове перерезали горло. По информации источника, нападение произошло, когда 52-летний военком попытался мобилизовать местного жителя. Врачи пытались спасти его на месте, но в итоге он скончался. Подозреваемого в нападении разыскивают.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили применять огнестрельное оружие против жителей Херсона в случае сопротивления. Такие указания, по имеющейся информации, даны со стороны официального Киева.

Тем временем в Одессе сотрудники ТЦК задержали единственного работника станции технического обслуживания. Для этого использовали пять микроавтобусов.