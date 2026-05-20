20 мая 2026 в 11:04

Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги

Власти Литвы спустились в бомбоубежища из-за похожего на БПЛА сигнала

Гитанас Науседа Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководство Литвы увели в укрытия из-за обнаружения сигнала, похожего на беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, президент страны Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас ушли в бомбоубежище.

Воздушная опасность объявлена для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского, Зарасайского районов и Вильнюса. С 10:00 по местному времени временно закрыт аэропорт, в столице перестал работать общественный транспорт. Литовское правительство не уточнило, был ли БПЛА на самом деле. Однако, по данным вооруженных сил, была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию с пролетом БПЛА через воздушное пространство прибалтийских стран. Также он отметил, что этими государствами правят «достаточно недалекие политики».

До этого постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о неизбежности ответа со стороны РФ, если с территории стран Балтии будут запущены дроны. По его словам, Украина не собирается ограничивать себя в использовании воздушных коридоров других стран.

