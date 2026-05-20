20 мая 2026 в 09:52

ВСУ за два часа попытались атаковать Россию с помощью более 60 БПЛА

Фото: Социальные сети
Силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 61 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион и Ставропольский край, уточнили в министерстве.

В период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

