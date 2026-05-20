HR-эксперт дала советы, как грамотно выстроить отношения с руководством

В работе и общении с руководством всегда важно сохранять профессионализм, посоветовала в беседе с 360.ru HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее мнению, работник также должен проявлять инициативу и легко идти на контакт с начальством.

Важно демонстрировать профессионализм, то есть не подводить: если взяли задание, выполнять его в срок и качественно. Тогда ответственность будет постепенно расти, и [вы заметите рост] не только в задачах, но и в деньгах. Есть регламентированные отношения — в корпорации ты дружить, условно говоря, не сможешь, — а есть более демократический стиль управления. Главное — это понимать, быть гибким во взаимодействии, — порекомендовала Лоикова.

Она отметила, что в случае если руководитель открыт к общению, стоит его поддерживать, например делиться информацией о ходе проектов, задавать вопросы, обсуждать идеи и быть готовым к обратной связи. Эксперт добавила, что здоровые рабочие отношения будут дружелюбными, но не панибратскими или подхалимскими. Важно придерживаться субординации и четкой прямой коммуникации.

