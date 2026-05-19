Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару Член ОП Машаров: работники имеют право попросить перевести их на удаленку в жару

Россияне имеют право попросить перевести их на удаленную работу в аномально жаркую погоду, заявил в беседе с RT член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он отметил, что работодатель может временно сократить установленную продолжительность работы, в случае если температура в помещении превышает +28,5 градуса.

Заявление работодателю с просьбой [о временном переводе на удаленку] вправе подать сотрудник. После этого руководитель издаст соответствующий приказ, а с работником подпишет дополнительное соглашение к трудовому договору. СанПиН 1.2.3685–21 подразумевает следующие нормы по температуре рабочих помещений: +28,5 °C — сокращение рабочего дня на один час, +29 °C — сокращение на два часа, +30,5 °C — сокращение на четыре часа, +32,5 °C — работу прекратить (аварийно опасный уровень), — отметил Машаров.

Если же рабочее помещение оборудовано кондиционером, то сокращения рабочего дня не требуется. Эксперт добавил, что в случаях, когда в связи с жарой наблюдается тяжелые условия труда, а работодатель не предпринимает мер, работники вправе уйти. При этом они должны письменно предупредить руководство о своем решении. Прогулом это не посчитают, уточнил Машаров.

Ранее технолог Нелли Львович предупредила, что в жаркую погоду крайне опасно брать на работу измельченные продукты, в том числе фарши, пюре или паштеты. При температуре +30 градусов также нельзя есть холодец и другие похожие блюда.